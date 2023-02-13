信紘科表示，由於近年積極擴大整體業務接單，以完善多元化服務版圖提升市占率，兩大業務深化配合國際半導體大廠擴大在台投資，帶動公司整體在手訂單量能創高。隨著主要客戶設備拉貨、二次配拆移機訂單需求良好，使1月營收表現仍持穩高檔。

展望後市，據工研院產科國際所（IEK）指出，雖然全球半導體市場2023年將轉為衰退，但台灣正式進入3奈米量產新世代，預估台灣半導體產業總產值可續升至5兆元、年增6.1％，有助創造公司兩大業務良好發展環境。

信紘科指出，目前半導體等產業主要客戶仍維持既有擴產計畫，高訂單能見度有助奠定營運後市，其次，全球供應鏈為因應綠色製造趨勢，對生產製程改良升級的相關廢液減量、回收再處理等相關投資需求提振，可望挹注綠色製程解決方案業務新接單動能。

信紘科對首季營運維持審慎樂觀，並戮力擴大高科技產業製程廠務供應系統整合、綠色製程解決方案等兩大業務規模，持續優化銷售組合、精進生產管理效益，後者亦持續開拓半導體產業相關新客戶、進行產品認證送樣等，有望助力營運維持良好成長態勢。