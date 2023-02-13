國六就正交流道附近路段車禍，一度造成車流回堵約1.7公里，中午左右車流逐漸恢復正常。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

轎車與聯結車碰撞後，聯結車側翻，可見撞擊力道之大。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

63歲王姓女子13日上午9時許開車行經國道6號東向1.7公里處，疑因車輛故障停放在出口槽化線，她下車查看時，慘遭聯結車撞上，當場失去生命徵象，送醫急救仍不治，聯結車側翻於主線上，一度佔用內側車道、外側車道及外側路肩，一度造成車流回堵約1.7公里，中午左右車流逐漸恢復正常。

警消指出，事故發生地點位於國六、就正交流道附近，霧峰消防分隊派遣救護車前往救援，將王姓女子送往亞大醫院救治，惟王女經急救仍不治；詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。另派遣國道七隊高公局緩撞車在事故現場後方警戒疏導車流。

國道七隊提醒車主，若行進中發現車輛異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。