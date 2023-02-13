陽明山花季於日前(11)日正式登場，活動至3月19日止，而2023陽明山花季以「陽明春曉」為主題，目前花開狀況──陽明公園櫻花溪流區山櫻已近尾聲，且已長葉子；花鐘到辛亥光復樓的八重櫻盛開中；第二停車場至水濂洞八重櫻五成；王陽明銅像到噴水池的昭和櫻大約2成多，花期預計228假期盛開；吉野櫻目前並無花開訊息；湖山綠地今年的西洋水仙，也預估228連假綻美飄香；杜鵑也預估2月底為賞花期，各種櫻花、杜鵑可說是相繼綻放，帶給民眾們最浪漫的春日時光！而喜歡走步道的民眾，除了賞花外，還可至去(2022)年12月26日甫驗收完成即開放的「紫明溪步道」走「春」，走出「新花漾」！

臺北市公園處表示，為活動增加多元性，今年將於2月25日舉辦「臺北櫻花盃街舞大賽」，集結青少年們在櫻花紛飛時刻展現舞技，獎金總額超過10萬元。另外，「陽明春曉」亦集結陽明山上的6個藝文館舍包含辛亥光復樓、文化大學華岡博物館、陽明山中山樓、陽明書屋、林語堂故居和閻錫山故居共同辦理「草山百年風華─陽明山館舍串聯活動」，各館舍不但在花季期間推出不同活動或優惠，前200名報名並完成線上集點者，還有機會獲得特色紀念品大禮包。

陽明山花季花況即時報(圖：臺北市公園處提供)

而位於陽明公園內的辛亥光復樓為民國60年（辛亥年）10月為了紀念辛亥起義一甲子所建，除了中式雕梁畫棟的外觀，今年特別在2樓舉辦「東西方論戰」畫展，由藝術家劉寶鳳老師循著中西美術史上的名作欣賞與體會，從中演繹出水墨畫發展方向，在東方水墨畫與西方油畫兩種不同的視覺領域中，創造東西方繪畫風格。

目前陽明山花季主力為八重櫻(攝影：洪書瑱)

舉辦畫展的同時，也邀請杰莉時尚國際公司林卉祺服裝設計師，特別與劉寶鳳老師聯合設計創作四套服裝；花季期間辛亥光復樓一樓每週六日09:00~16:30也有「草山童玩節」活動，多位職人於花季期間輪流登場，讓大小朋友一同沉浸在童玩世界中！另外，辛亥光復樓一樓也邀請在地商家設攤，讓民眾品嘗香濃咖啡，同時也提供免費志工導覽服務，讓民眾可以賞櫻花、看畫展、喝咖啡、玩童玩，享受悠閒的賞花時光。

目前昭和櫻約花開二成(攝影：洪書瑱)

陽明公園於2月25日上午10點到12點也特別規劃山城導覽闖關趣活動，結合在地志工導覽，民眾可以至陽明公園花鐘廣場活動服務台索取集章卡片，完成集章後將可以獲得陽明山花季限定紀念品，限量500份送完為止！另外，陽明山花季活動與各大業者合作，在花季期間共有50間特約店家提供花季專屬優惠！

民眾除了至陽明公園賞花，喜歡健行走步道的民眾，還有不一樣的「花漾」路線，可一併至去(2022)年12月26日驗收完成即開放「紫明溪步道」，全長約665公尺，民眾可從陽明書屋為起點，約走3-4分鐘就能看到步道，由中興路通往陽金公路方向。或從胡宗南將軍墓停車場從入口平台進。

紫明溪為磺溪的上遊，這一條步道最主要與特別，即為天然溫泉源頭，算是一條溫泉溪，順著溪畔前行，可以聞到濃濃的硫磺味，工程規劃針對溪溝溝型改善、溝岸土坡裸露沖蝕及路基淘刷，採乾砌塊石工法取代傳統混凝土護岸，階梯步道採用柔性材質，是一條簡短步道，輕鬆好走，民眾至陽明山賞花時，能順遊陽明書屋，還能輕鬆健行「紫明溪步道」，讓一天呈現多元的精彩！

紫明溪林間平台(圖：台北市大地工程處提供)

紫明溪溪畔步道(圖：台北市大地工程處提供)