國內首次舉辦網路票選「遊艇帆船遊程比賽」，由交通部航港局及交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處（以下簡稱鵬管處）主辦，徵件時間即日起至2/24截止，得獎行程能獲得獎金及行銷分享，除了為今年四月的國際級觀光年曆活動「大鵬灣帆船生活節」暖身，也要讓臺灣優質的遊艇帆船遊程被看見。

鵬管處表示，為使大眾能體驗並認識遊艇、帆船遊程的多元性，藉由大鵬灣帆船生活節活動前期，徵集全台具潛力之遊艇、帆船遊程，參賽內容採以「短影音」的方式呈現，希望透過影片來分享最愛的遊艇帆船遊程!比賽需經二階段評選及網路票選，再產出網路人氣獎乙名、最佳遊程優勝獎乙名、最佳遊程創意獎乙名以及最佳遊程特別獎乙名；並預訂3/22大鵬灣帆船生活節記者會在交通部公開頒獎。

近年遊艇休閒活動越來越活絡。 圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

交通部航港局表示，臺灣擁有豐富的海洋觀光資源，國內動力小船駕駛訓練機構逐年成長，顯現越來越多民眾參與遊艇休閒活動；臺灣不只遊艇製造業享譽國際，近年遊艇休閒活動也相當活絡，而且從南到北各有特色。網路票選遊艇帆船遊程比賽是國內首次辦理，我們希望透過網路票選遊艇帆船遊程比賽，讓優質的遊艇帆船遊程增加能見度，也希望更多國際及國內遊客透過遊艇的視角，體驗臺灣海洋最獨特的魅力。

詳細「遊艇帆船遊程」參賽辦法可上大鵬灣官網最新消息查詢及下載簡章

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）