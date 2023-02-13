賈姓男子疑似不滿台東一間青年旅社提供的服務，便在旅社的粉專張貼其他人在Google評論寫下的1星負評截圖，內文則稱「台東人都討厭這個老闆」，慘遭到老闆控告侵害名譽權求償100萬元。但法官審理後，認為賈男行為不侵權，判免賠。

判決書指出，林姓男子主張，他在台東經營一間青年旅館，但賈姓男子2021年12月間在他的青旅臉書粉專中張貼留言，內容稱，「不推薦XX青年旅社、台東人都很討厭這個老闆」，並轉貼青旅的Google的1星評論。

林男認為，賈男的留言已經損害他的商譽權，依法求償20萬元，再加上賈男所轉貼的內容，導致他往後10個月的營業額減少50萬餘元，加上精神撫慰金等，共計向賈男求償100萬元。

對此，賈男稱，該留言只是他針對林男的主觀評論，並無侵害林男的名譽權，他所張貼的圖片也僅是他在網路上搜尋，直接截圖貼上臉書，已盡合理查證，並非他創造出來的。

台東地院審理時，法官指出，喜歡、討厭、愛或不愛某人均屬於情感表示語言，是個人的意見表達，且經法官實際上網查詢青旅的Google評論頁面，的確看見該些1顆星評價。

再者，法官表示，旅社客源縮減原因眾多，包含季節、氣候、疫情程度、旅客喜好、當地是否舉辦活動等環環相扣，難以歸咎於賈男的評論，認定賈男並無侵害旅社名譽的意圖，判賈男無須賠償。可上訴。