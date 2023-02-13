美國本月4日派戰機以飛彈打下一枚疑為中國偵察氣球的物體後，北美提高安全警戒。美國戰機今天在美加邊境休倫湖（Lake Huron）上空擊落的物體，已是北美一週多來第4個被擊落的不明飛行物體。

路透社報導，這些事件令人質疑北美高空近期為何出現一連串不尋常物體，也導致美中關係更加緊張。

代表密西根州的民主黨籍聯邦眾議員丁格爾（Debbie Dingell）贊成美軍擊落不明物體。她說：「我們需要知道實情，包括這些東西來自哪裡、目的為何、為什麼愈來愈多。」

美國官員認為第一個被發現的物體是中國偵察氣球，本月4日在南卡羅來納州外海上空予以擊落。第2個物體10日在阿拉斯加州戴德豪斯（Deadhorse）附近海冰上空被擊落。第3個物體11日在加拿大育空（Yukon）地區上空被擊落，調查人員還在尋找殘骸。

麥考爾（Michael McCaul）接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時說，在南卡羅來納州外海上空擊落的氣球，是在執行拍攝美國敏感核場址影像的任務。

麥考爾說：「他們想拍到影像，獲得我軍能力的相關情報，尤其是關於核武。他們自己也累積不少核武庫存。」

「華盛頓郵報」提到，麥考爾在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）上，對中國氣球採用美國技術一事大表不滿。他矢言：「我身為眾院外交委員會主席的第一要務，就是終止出口技術到中國、用於他們最先進的武器系統上。」

他還說：「在這次事件中，一枚精良的偵察氣球飛越3處核場址…造成了很大損害。」

此外，法新社報導，民主、共和兩黨人士都呼籲總統拜登政府運作更加透明。眾院情報委員會民主黨籍首席議員海姆斯（Jim Himes）告訴美國國家廣播公司（NBC）：「我真的很關切行政部門為什麼不更主動一點（提供資訊）。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120213