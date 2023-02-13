花蓮縣議會今召開第20屆第一次臨時大會二、三讀會，議長張峻見縣長徐榛蔚及副縣長顏新章未到場說明追加預算事宜，裁示會議延審，引發議會國民黨團不滿，退席以示抗議。（羅亦晽攝）

花蓮縣議會今召開第20屆第一次臨時大會二、三讀會，議長張峻見縣長徐榛蔚及副縣長顏新章未到場說明追加預算事宜，裁示會議延審，引發議會國民黨團不滿，退席以示抗議。（羅亦晽攝）

花蓮縣議會今召開第20屆第一次臨時大會二、三讀會，審查縣府所提的追加預算案，議長張峻見縣長徐榛蔚及副縣長顏新章未到場說明相關事宜，裁示會議延審，對此，國民黨團8名議員以退席表達抗議，縣府則是予以尊重，但此舉恐影響縣府57條案子、約4.5億經費預算執行進度，其中包括高達逾1.3億的災害重建經費。

縣議會上周召開第20屆第一次臨時大會，並在上周五完成縣府所提追加預算案一讀會審議，不過當時許多議員於臨時動議要求，縣長徐榛蔚或副縣長顏新章須赴二、三讀會說明預算事宜，獲大會同意。

縣議會今進行二、三讀會時，議長張峻未在會議上見到徐或顏，痛批縣府完全無視大會決議，不尊重縣議會，當場宣布二、三會待副縣長以上層級前往報告再繼續審理預算，並裁示會議進入專案小組議程。

由於此次臨會縣府所提的57項追加預算案多為中央補助款，其中包含高達1.3416億的0918強震與尼莎颱風重建經費、中低收入戶補助相關津貼等，議會國民黨團書記長、無黨籍議員鄭乾隆、笛布斯·顗賚認為延審恐影響縣民權益，認為二、三會應繼續進行，不過張峻仍堅持副縣長以上層級到會說明，並請議事組說明相關程序，此舉引發國民黨團不滿，紛紛退席表達無聲抗議。

吳東昇表示，此次臨時會上有許多新科議員首次餐許會議，每個人都有說話的權利，都是民意先鋒，且會議屬於合議制，並非議長動用權力將案子整個打包擱置或延審，且每項立案都已完成專案小組審查，認為張峻變更會議過程不合規定，因此當議員發言不順時，就是該退席的時候。

國民黨團發言人、議員吳建志則認為張峻太過偏頗，對於不是他想提的案子就大聲喝斥，「這是議會最不好的典範」，希望大會能尊重所有程序，而非隨便找個名詞對會議延宕，不僅對新科議員不公平，更非百姓之福。

對於縣府所提的57條追加預算案遭延審，縣府行政暨研考處長吳昆儒表示，縣府尊重議會決議，並接著說，縣府對於議會各項提案都很重視，不過此次臨會所提的追加預算案多為中央補助案，傷害的多是縣民，因此縣府同仁都希望事情能努力進行，但針對府會溝通一事，他則不願多說。