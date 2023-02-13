大陸對台招生簡章出爐！本報整理發現，目前除了北京大學尚未公布對台招生簡章之外，大陸其他985大學多半已經提出招生門檻，其中北京清華大學要求國英數3科頂標，復旦大學、上海交通大學等要求4科頂標。值得一提的是不少頂尖陸校開出的招生名額是20人起跳，南京大學甚至預計招收60人。

學測成績2月23日公布，不過不少頂尖陸校早在1月中上旬甚至去年年底就公布對台招生簡章。目前台生以學測成績申請陸校一律是3月1日至3月31日報名，可填6個志願；4月1日至5月14日是各校面試時間；5月15日公布預錄取名單，考生須於5月15日至19日確認錄取結果。若未招滿，各校之後還可以「徵集志願」也就是第二輪招生。

北京清華大學預計招收20人，入學門檻是學測國英數3科皆頂標，4月下旬會有體驗營同時舉行面試。北京清華除了社會科學和法學類接受數學B頂標，其他科系都要求數學A頂標。另今年北京清華新設「為先書院」，這是該校去年6月才創辦的首個工科創新人才培養書院，幾乎同步對台生開放招生，包括材料科學與工程、測控技術與儀器、生物醫學工程等3個科系。

復旦大學要求4科頂標，第一階段依照「學測＋英聽」挑選約60人參加面試，4月14日線上面試，最後預計錄取約30人。值得一提的是復旦大學臨床醫學系8年制（大學部入學，拿博士學位畢業）今年仍持續對台招生。

同在上海市的上海交通大學、同濟大學也要求4科頂標，皆預計錄取20人。上海交大4月下旬線上面試；同濟大學線上面試時間另行通知。

南京大學預計招收不超過60人，是名額最多的陸校；要求4科都達前標，總級分須達頂標，4月16日線上面試。

浙江大學招收30人，要求國英數3科＋其他任1科共4科頂標，位於安徽的中國科學技術大學僅招收4人，要求國文、數A、英文、自然4科頂標。2校線上面試時間另行通知。

位於湖北的華中科技大學預計招收最多8人，要求數A和自然頂標、國文和英文前標。華中科大採面試成績加學測4科成績做為綜合成績，若綜合成績同分數，依序比國、數、自、英分數。武漢大學預計招收20人，要求國文、數A頂標，其餘2科前標。

位於湖南的中南大學預計招生40人，要求2科均標＋2科前標；該校知名的湘雅醫學院臨床醫學（5年制）、麻醉學、精神醫學，以及湘雅口腔醫學院口腔醫學（5年制）要求國文、數A、英文、自然4科前標。

位於廣東的廣東中山大學，要求4科成績總和頂標；華南理工大學要求數學頂標＋社會或自然前標＋國、英均標。2校都預計招生30人。

四川大學預計招收15人，要求4科前標，不過醫學類科系要求4科頂標。天津大學預計招收20人，要求4科前標。