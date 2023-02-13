王力宏的新歌〈想見就能相見〉LIVE版14日發行。（寬魚國際提供）

王力宏「ONE Leehom Wang 一個王力宏」拉斯維加斯演唱會落幕後，各方好評不斷、口碑繼續延燒，2首第一次演出的新歌〈ONE 一個〉與〈想見就能相見〉效應持續擴散，繼〈ONE 一個〉LIVE版日前上架，〈想見就能相見〉LIVE版將於14日全球各大平台將發行。

王力宏年後陸續推出作品，各方引頸期待他繼續啟動巡演，對此他所屬經紀公司表示：「（演出）邀約很多，正整理！因為2首新歌在演唱會被翻拍居然大受歡迎，未正式上架就連翻唱都出了。」公司為此先於各大音樂平台上架LIVE版，且分別推出2首新歌MV。

〈想見就能相見〉由王力宏作曲、王力宏與賴芳玉共同作詞，王力宏用木吉他與吉他之神James Wilson一起彈奏，樸實無華卻感人至深，且LIVE版特別加收王力宏的心聲，並同步發表官方高清版Live Video，讓觀眾可以第一次近距離看到王力宏唱這歌的時候，時而沉思，時而期盼的動人畫面。