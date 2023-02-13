為防範流感高峰期，嘉義縣購足四價疫苗13萬6600劑，在83家合約醫療院所提供接種服務，目前僅餘4000劑，雖然62年次（含）以前出生者皆屬公費流感疫苗接種對象，但50歲至64歲民眾施打率偏低，衛生局特別針對此族群祭打流感疫苗送2劑新冠家用快篩，希望能催出打氣，防重症。

衛生局指出，疾管署上周新增10例流感併發重症病例，分別為7例男性、3例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，均有潛在病史，其中9例未接種本季流感疫苗，呼籲尚未接種者盡速接種。

衛生局技正李昭瑢說，50至64歲的中壯年通常是家庭中的經濟來源，且多半還在職場上，尤其許多剛滿50歲卻不知道自己符合資格者，應出來接種，保護自己也同時保護家人，不要放棄自己權益。

衛生局長趙紋華說，社區流感病毒活躍，類流感門診就醫人數有增無減，流感重症者多未接種疫苗，提醒民眾應儘速接種流感疫苗，外出應配戴口罩做好手部衛生，重申現今公費流感疫苗為四價流感疫苗，可提供2種A型（H1N1及H3N2）及2種B型（Victoria及Yamagata）流感防禦力，即日起62年次（含）以前出生者都屬公費流感接種對象。