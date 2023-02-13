秧悦美地度假酒店去年榮獲易遊網評選為台灣最美飯店之「最美度假飯店」及「最美房間」兩大獎。（秧悦美地度假酒店提供）

飯店提供腳踏車，讓旅客可以騎腳踏車漫遊附近的落羽松森林等打卡祕境。（秧悦美地度假酒店提供）

「情人節套房有禮」專案共有3款指定房型可享第二晚半價好康，情人們可在陽台或庭院暢享美食美酒。（秧悦美地度假酒店提供）

以天然有機香草放養的格雅雞，皮薄多汁口感滑嫩，烹煮成鍋物，美味和營養兼顧。（秧悦美地度假酒店提供）

一年一度的西洋情人節即將到來，不少人選擇攜帶另一半去花東旅遊，在好山好水中歡度佳節。去年11月甫榮獲易遊網評選為台灣最美飯店之「最美度假飯店」及「最美房間」兩大獎項的花蓮秧悦美地度假酒店，推出「情人節套房有禮」專案，2月24日前住指定套房可享第二晚半價優惠，假日不加價，每房加贈客製化告白雷雕杯墊與義大利甜酒。業者貼心提供腳踏車，讓戀人們可以騎腳踏車漫遊落羽松森林、樟樹綠隧道等打卡祕境。

《情人節套房有禮》住房專案共有3款指定房型可享第二晚半價好康，像是有後庭院的卡班納套房，情人們可在此輕啜紅酒，甜蜜浪漫再加溫；泰迪熊主題房，房內各處都能看到可愛的泰迪熊，萌度破表，讓太座龍心大悅。住宿兩晚、一泊一食，每晚平均12000元起，業者很佛心，假日不加價，「住」攻情人們感情增溫，在花蓮的美景裡共度浪漫情人夜。

秧悦美地主打香草主題度假型酒店，設有7000坪香草花園，有情人們可攜手漫步香草能量迷宮，讓滿滿芬多精療癒身心。餐食的部分，可品嘗到Gaea格雅雞香草火鍋，以天然有機香草放養的格雅雞，皮薄多汁口感滑嫩，由主廚精心調製，食物的營養與美味完美呈現。

秧悦美地是個重視環保永續的飯店，除了有機香草園區、格雅雞的健康飲食，業者更是和花蓮境內70餘位小農契作，提供符合檢查標準的食材，讓客人吃得健康安心。為了讓遠道而來的旅客可以放慢腳步，好好感受花蓮的慢活，度過輕鬆的假期，業者貼心提供腳踏車租借，旅客們可以騎腳踏車漫遊附近的落羽松森林、樟樹隧道等打卡祕境，騎腳踏車漫遊除了可細細感受花蓮的風土美景，也有著減碳環保的用心在其中。

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