美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）自2021年大方認愛饒舌歌手A$AP Rocky（速可達硬漢）並在2022年5月生下兩人第一個寶寶，還不到一年，竟在台灣時間13日的超級盃「中場秀」的表演上，大方公開自己懷上二寶的孕肚，讓台下粉絲尖叫聲四起，也對於這突如其來的喜訊驚喜不已。

根據外國媒體《The Hollywood Reporter》的報導，蕾哈娜在超級盃中場秀上帶來一連串的熱門歌曲，只見她在表演一開始就穿著亮紅色的造型外套，隨著音樂響起她也拉開外套拉鍊，手也順勢摸了一下隆起的肚子，其他穿著中空裝的舞伴，還在舞蹈動作中加入了摸肚的元素，引發大批觀眾好奇她是否暗示自己又懷孕。表演結束後，蕾哈娜的工作人員接受媒體採訪時，便大方證實她已懷孕的好消息，讓眾人又驚又喜。

事實上，蕾哈娜在2021年與認識10年的好友A$AP Rocky公開戀情，並在2022年5月迎來兩人的第一個孩子，儘管她在懷孕期間男方頻頻傳出偷吃、持有致命武器遭警方逮捕等負面消息，但蕾哈娜仍陪在他的身邊，感情相當堅定。而她在生產完2、3月後就火速復出已讓粉絲們驚豔，沒想到還順便宣布懷孕，並在中場秀上帶來精彩的演出，受到眾人讚賞。