香港特首李家超之前表明希望今年或最遲明年完成《基本法》23條立法。大陸全國僑聯副主席盧文端今在香港明報撰文列舉四大理由，呼籲今年不宜展開23條立法，甚至「連相關公眾諮詢亦不宜展開」。

盧文端強調，當前香港全面通關復常，需要排除干擾，聚精會神抓機遇謀發展，加上台灣下半年進入大選時刻，他擔憂此時推動23條立法，會讓民進黨以此爭取選票。

明報報導，盧文端在文中提到世界疫情消退，大陸國內外通關復常，是全面啟動「拼經濟」的關鍵時刻；又指出香港將失去的機會搶回來，才是最迫切任務和市民最大期望，認為有爭議的事理應暫放下。

他還引述中聯辦主任鄭雁雄以往任駐港國安公署署長曾強調「必須充分明確保持香港的獨特地位和優勢既是香港利益更是國家利益」，指這表達大陸中央對保持和發揮香港獨特優勢的高度重視，認為面對美國打壓，香港在國家對外開放格局發揮聯通世界的角色更重要。

他說國家疫後啟動多邊外交時，香港最重要應將優勢和潛力「最大化地」釋放，加強聯通世界功能，而非急於分散精力啟動23條立法應對爭議。

盧文端在文章強調，目前已有《港區國安法》「保底」，23條立法沒很大迫切性。此外，盧又提到，台灣下半年進入領導人大選敏感時刻，如展開23條立法引發爭議，極可能讓民進黨藉機抹黑一國兩制、蠱惑台灣民眾騙取選票。