中央流行疫情指揮中心已宣布，自本月20日起全國鬆綁室內口罩政策，教育部也宣布從3月6日起，放寬各級學校校園室內戴口罩規定。台中市長盧秀燕於13日開學日視察南區樹德國小表示，要看全國口罩解禁實施狀況，不排除各校因地制宜，將授權教育局或學校自行調整，以「以保護校園、保護師生為最高原則。」。

台中市長盧秀燕一早到南區新設的樹德國小視察，關心學生開學情形。盧表示，台中市427所公私立高中以下學校、市立幼兒園已完成清消，師生可安心返校；另針對未來二、三期新校舍興建，強調將持續投入經費，讓台中教育更好。

另外界關心近期防疫措施放寬，盧秀燕說，市府支持衛福部公布的漸進式規定，將孩子脫口罩時間延後2周。但校園防疫需更謹慎，因孩子年紀小，有些抵抗力較不足等，加上群聚上學，所以防疫措施仍須注意。

盧秀燕說，若2月20日後口罩解禁實施狀況良好穩定，3月6日校園便可跟進，但這是暫定，仍須視實際實施效果及對疫情影響而定，不排除部分學校因地制宜，將滾動式調整。

盧秀燕先在樹德國小校門口與學生打招呼，隨後到校內的圖書室與孩子們開心互動，場面溫馨；此外，她也聆聽該校第一期的興建概況及第二、三期未來工程簡報。

盧秀燕指出，要讓孩子快樂上學、老師有好的工作環境，所以學校環境十分重要，樹德國小是示範學校，教育環境再升級，如此對孩子上學才有吸引力，未來所有新設立的學校也將往此目標前進；至於現有學校，加以改善達到國際化。