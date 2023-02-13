全台唯一環台貨櫃咖啡屋，停駐麗寶樂園度假區。（麗寶樂園提供）

擁有工程設計師與婚禮顧問分別十多年經驗的黃昭隆，結合兩項專長，打造浪漫貨櫃咖啡。（麗寶樂園提供）

麗寶福容大飯店與賽車主題旅店早餐與大廳，則有維也納的「小紅帽咖啡」讓住客品嘗。（麗寶樂園提供）

「那裡有噱頭、那裡就有賣點！」咖啡商機搶攻全台，處處聞到咖啡香！麗寶樂園指出，樂園渡假區內已有星巴克、莫凡彼、熊大的麗寶小鎮咖啡、Caffebene、Julius Meinl小紅帽咖啡、超商等多家咖啡集結，目前又有全台唯一環島的貨櫃車咖啡屋「橙菓森霖」進駐麗寶休息站，透過咖啡獲得片刻療育時光。

麗寶樂園表示，亮眼的白色貨櫃車兩側整面的落地玻璃，是老闆黃昭隆別出心裁的設計，原先擔任機械研發工程師，後又轉職做婚禮顧問，因為想要開一間環島咖啡廳，又堅持想讓客人能有舒適的室內座位，於是結合兩個專長，花了450萬打造這台浪漫的白色貨櫃咖啡屋。

咖啡屋內大片窗戶望出去的畫面，隨著停駐點而有不同風貌，讓客人享受咖啡時，還能慢下腳步欣賞各地美景。店內最熱銷除「海鹽焦糖拿鐵」、「橙菓特調咖啡」還有甜點，菜單上價格寫著「看心情」，老闆笑說，這些是太太在家手工製作好再冷凍快遞到停駐地點，所以都要看原物料內容而定。

麗寶樂園說，其中店內「彩虹千層蛋糕」，搭配著純白色系裝潢、植栽花束等氛圍，拍起照來浪漫十足；已停駐過鹿港、恆春、宜蘭，目前來到台中麗寶的貨櫃咖啡屋，這次要將樂園遊客的歡樂笑容，變成畫框中的美麗風景，橙菓森霖預計停留到今年4月底，想要踩點的旅客要把握機會。

麗寶樂園強調，因園區鄰近國道一、三、四號，下交流道最快3分鐘就能抵達，成為出遊、返鄉的中繼站，期間經常成為另類的國道服務區，不少用路人短暫停留除了用餐，也常會順手買杯咖啡提神繼續上路；平時咖啡廳客人也都相當多，2月起又有充滿特色的環島貨櫃咖啡屋加入，讓消費者有更多選擇。