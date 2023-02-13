OpenAI開發的AI聊天機器人程式ChatGPT爆紅，推出短短2個月內便吸引上億名用戶，掀起全球投資熱潮，台灣鮮少直接的AI概念股，不過，企業數位轉型是必須走的路，企業將內部數位應用由自建伺服器搬移至雲端上的趨勢不變，而AI背後重要執行關鍵，在於對雲端數據的管理與分析，國內資訊服務類股許多個股都具備這些能力。

ChatGPT的竄起，只不過提醒這類族群的未來成長性不變，不管金融業、高科技、製造、零售電商等產業，背後都必須有龐大的資料運算、資安、雲端服務、ESG甚至人臉辨識等各類型的數位需求。以這幾年觀察，即使疫情的加劇帶給企業的考驗更甚以往，或者景氣不佳，惟企業仍必須投資在數位轉型上，造就資訊服務類股每年不管是營收或者都獲利呈現穩定成長；另外，台灣許多資服股依存在金融業身上，數位金融從資安、法遵、財務、身分認證等，應用相當廣泛。但資服類股成長不像遊戲、3C產品或者生技族群營運有時出現爆起爆落情況，資服族群經常性服務的年約客戶續約率都相當的高，加上籌碼集中，成為市場上具備穩定紮實獲利、股價波動小的的冷門股，也往往常為比金融股更好標的的定存股。