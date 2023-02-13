郭姓咖啡店老闆認為住戶小美常舉發社區違停，影響生意，去年3月間在社區LINE群組發布「檢舉魔人是自卑？還是自我感覺良好？」貼文，點名小美批評半夜也檢舉，不要太誇張，並質疑「這些人是心理病態嗎？」等語，小美得知怒告。一審依誹謗罪判郭拘役40日，郭不服上訴，辯稱轉發文、溝通解決問題，二審判駁回，不得上訴。

郭男在中市某社區店面經營咖啡店，認定住戶小美常向警方舉發社區違規停車，導致他的生意受影響，去年3月20日晚間在社區LINE群組發表「檢舉魔人是自卑？還是自我感覺良好？」貼文。

文中點出小美戶名、姓氏，指稱「謝謝你一直關注我們樓下店面門口的停車狀況，半夜也檢舉，不要浪費社會資源，不要太誇張」，「連隔壁診所醫師在開刀，客人臨停也要檢舉，醫生髒話都罵到不想再罵了」、「周遭的店家無一倖免」，並指稱檢舉魔人是「心理變態」者。

小美得知情後截圖怒告。她說，不曾檢舉診所客人違停，也未半夜檢舉。

檢警追查，社區在2021年9月至2022年3月期間共有5件檢舉違規停車紀錄，舉報人分別是社區管理室及另名民眾，並無小美報案紀錄。

台中地院簡易庭法官認為，郭男發文暗指小美是檢舉魔人，自卑、心理變態，足以貶損名譽與人格。社區住戶應和睦相處，未經查證就發布貼文侮辱並誹謗他人，犯公然侮辱罪及散布文字誹謗罪，不坦承犯行，也未和解，判拘役40日。

郭男不服上訴，他辯稱，聽朋友、管理室及店面診所醫師等人指稱小美常常檢舉，他認為是事實，才在群組發文。但診所醫師作證時否認。

郭男宣稱，他只是討論社會舉發亂象，轉發到群組只是表達網路上有討論此類狀況，並非指稱小美是心理變態，他聽社區管理員指小美常要求代為檢舉違停，所以透過溝通解決問題，並非透過文章影射、指摘她檢舉行為有如檢舉魔人、且是出於自卑及心理變態。

台中地院二審法官認定，一審認事用法無違誤，量刑未逾法定刑度，判決駁回，不得上訴。