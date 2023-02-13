台南市某金融科技公司33歲黃姓總經理積欠綜合所得稅169萬多元，卻被行政執行署台南分署查出，有錢購買保時捷休旅車、刷卡高檔消費及出國旅遊，經通知到案說明時，對方推說投資ETF虧損，目前連吃飯都成問題，無法繳稅。執行官認為他涉嫌隱匿財產，向台南地院聲請管收獲准。

台南分署指出，黃男積欠2019、2020年度綜合所得稅，雖曾向財政部南區國稅局台南分局申請分期，但並未按期繳納，經國稅局移送法行政執行署台南分署強制執行，合計欠稅金額169萬4014元。

行政執行官吳俊青調查發現，黃男擔任金融科技公司總經理，該公司主要從事資訊軟體服務，年收入高達數百萬元，曾從銀行存款帳戶提領1800多萬元，並另出資2300餘萬元增資任職的金融科技公司，擴大公司規模。

吳俊青還查出，黃男曾經申辦多張信用卡，分別在日式居酒屋、咖啡店、五星級飯店刷卡從事高檔消費，還於2021年間購買機票出境美國近3個月，在美國期間有高額及密集消費，另於2021年間貸款購買保時捷休旅車1輛，隨後轉賣給他人。

經通知黃男到案說明時，對方雖辯稱將資金投資ETF全部虧損，連吃飯都成問題，但吳俊青認為，黃男開公司坐領高薪、有錢增資、買名車、刷卡高檔消費及出國旅遊，竟喊窮不繳稅，符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」管收事由，當場留置黃男，並移送台南地方法院聲請管收，經法官裁准，隨即解送台南看守所附設管收所。