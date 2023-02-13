辦桌文化與商務結合了！由美食產業老闆群建立的「食代力量」於2月11日在五股賀聖宮盛大舉行「美食PARTY TIME」春酒歡慶聚會，由知名外燴品牌元氣先生主辦，專業餐飲公關團隊特智協辦，邀請台菜王子黃景龍擔任餐點顧問，標榜打破大家對商務聚餐的既有印象，用生活中最接地氣的辦桌風格打造一場台客春酒聚會，除了凝聚成員向心力，更希望台灣的餐飲商務人士能深入了解且加入美食產業鏈。

結合美食的饗宴與陪伴的暖心，讓疫情衝擊下人與人之間疏遠的情感，能在辦桌上找回陪伴間的交流感，這群由美食產業老闆群建立的「食代力量」，目標是成為全台最大的美食商業鏈，更希望擴大到國外，將台灣餐飲文化的熱忱與誠意讓更多人知道，因此舉辦了這次的活動。

「美食PARTY TIME」活動融合台灣本土的台客元素及辦桌文化，場地比鄰於傳統宮廟外廣場，更邀請辦桌界鼎鼎有名的水蛙師團隊，為活動現煮烹製台灣的在地特色料理，酒酣耳熱談天說笑之下，打造兼具歡樂與熱鬧的聚會氣氛，希望突破大眾對商務客嚴肅的印象。

「美食PARTY TIME」並邀請台灣傳統表演團隊舞龍舞獅、電音三太子的表演，為春酒活動帶來更豐富、多元且熱鬧的氛圍，希望在全世界可以刮起一陣「台風」，團隊們以這樣的初衷，將商務需求結合華人職場文化中重要聚會主題「春酒」，創造有趣的違和感與衝突美，將台灣本土風情文化最大化呈現！夥伴們更是換上充滿台味的服飾，讓參與夥伴感受到「好看、好吃、好玩」三重享受。

辦桌文化在於餐點的製作過程，就在客人旁邊直接上演，不管是新鮮海鮮的現撈現煮，熱炒油香的垂涎欲滴，沁涼冰飲的口感滑順，都直送大家的桌面，美味與歡樂沒有時差提供給整場來賓！現場豐富的美味佳餚包含：嘟嘟家x龍師傅秘製鮮嫩多汁豬肋排、元榆牧場肉質Ｑ彈的秒殺黑羽蔗燻雞、湧升海洋與海洋牧場新鮮直送海味等10多道美味料理。本次活動多樣品牌共襄盛舉，有日舒醒、金德老爹、果熹釀、樂義杯、BECOO、翔鶴家、兔兔酒、段泰國蝦、尚大立食品，讓這次的春酒菜色更加豐富精彩，也讓大眾看見台灣美食的可塑性，食代力量表示，未來也會在雙北合適的精華地段繼續推廣美味、趣味的辦桌活動。

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