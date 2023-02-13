截至早上10時30分，在岸價報6.8288元，離岸價報6.8347元。人民幣兌美元中間價13日報6.8151元，較上日大跌267個基本點，跌幅0.39％，創1月9日以來新低。

中金公司最新觀點認為，市場或擔心美國通膨重燃的風險，進而對美國聯準會升息的定價有所提高，美元短期存在升值壓力。預計本周人民幣匯率依舊受美元因素影響較多，或在6.75元～6.9元間區間震盪。