截至早上10時30分，在岸價報6.8288元，離岸價報6.8347元。人民幣兌美元中間價13日報6.8151元，較上日大跌267個基本點，跌幅0.39％，創1月9日以來新低。
中金公司最新觀點認為，市場或擔心美國通膨重燃的風險，進而對美國聯準會升息的定價有所提高，美元短期存在升值壓力。預計本周人民幣匯率依舊受美元因素影響較多，或在6.75元～6.9元間區間震盪。
美國公布最新通膨數據前，市場擔憂數據可能超預期，帶動美元指數轉強。同時中美氣球風波持續發酵也壓制風險情緒，短期人民幣承壓。人民幣兌美元在岸價、離岸價13日早盤均大跌創五周新低，分別跌破6.83元及6.84元。
截至早上10時30分，在岸價報6.8288元，離岸價報6.8347元。人民幣兌美元中間價13日報6.8151元，較上日大跌267個基本點，跌幅0.39％，創1月9日以來新低。
中金公司最新觀點認為，市場或擔心美國通膨重燃的風險，進而對美國聯準會升息的定價有所提高，美元短期存在升值壓力。預計本周人民幣匯率依舊受美元因素影響較多，或在6.75元～6.9元間區間震盪。
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