美軍戰機一連3天擊落高空不明飛行物，北美航太防衛司令部司令范赫克上將（General Glen VanHerck）昨（12）日被問道這些飛行物是否來自外星時，竟回答「不排除任何可能」，引發外媒關注。另外他也強調稱它們為「物體」而非「氣球」，主因在於仍不清楚這些物體如何飄浮、如何推進、以及來自哪裡。

美軍戰機9日內4度擊落高空飛行物。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國F-16戰機12日在美加邊境休倫湖（Lake Huron）上空擊落八角形、帶有繩子的飛行物，這已是9日內美軍戰機擊落的第4個高空物體，目前已知4日擊落的物體為體積達3輛巴士大小的中國大陸偵察氣球，華府仍不清楚另外3個物體確切為何。

針對戰機10、11、12日一連三天在4萬英呎、2萬英呎高空擊落飛行物，北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克上將昨日被問及這些物體是否來自外太空時，他謹慎回答，「我會讓情報單位及反情報單位弄清楚，我沒有排除任何事」，「現階段我們持續評估所有威脅或潛在威脅。」

Now: When asked directly by reporters if the objects in the sky are “aliens or extraterrestrials,” General VanHerck, commander of the Air Force’s Northern Command, says "I haven't ruled out anything at this point." pic.twitter.com/I0aEvE7nZL — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 13, 2023

他的一番話也引發外媒高度關注，不過匿名五角大廈官員隨後打臉，稱「沒有跡象顯示近期擊落事件與外星人或外星活動有關」。

U.S. Air Force General Glen VanHerck on the potential of the recent UFOs shot down in North America belonging to extraterrestrial life:



"I haven't ruled out anything at this point." pic.twitter.com/xaxtBHPyf5 — Pop Crave (@PopCrave) February 13, 2023

另外范赫克也強調，至今軍方稱這些不明飛行物為「物體」而非「氣球」是有原因的，主因在於仍不確定這些物體如何飄浮、用何種方式前進、以及來自哪裡，「我無法界定它們如何飄浮，可能是結構內有一個氣球，或是某種推進系統，但顯然，它們能夠飄浮。」

范赫克也重申美國仍不清楚這些物體來自哪一國，呼籲外界先不要歸類於特定國家，「我們不知道。」

美國國防部助理部長達爾頓（Melissa Dalton）昨日也強調目前仍無法界定近期3起不明物為何，她說正因為無法確切評估，出於謹慎及保衛國安與利益，才會予以擊落。

她說高空物體可能源自於各種不同公司、國家及研究單位，「以執行不邪惡目的，包括合法研究。」不過她也強調中國大陸的偵察氣球不同，「我們知道它是什麼。」

她說自從發現大陸偵察氣球後，美國已密切檢視這些高度的領空，包括提升雷達監測，這也部分說明了，為何過去一周偵測到更多不明物體。