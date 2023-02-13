南投縣立委補選藍綠激戰，民進黨今天再批國民黨候選人林明溱，擔任縣長任內無力移除草屯堆積的垃圾、更擺爛全南投縣的垃圾問題，就連最基本的學校設施整修也做不到，在他縣長8年任內無法解決的事情，要如何相信如果林明溱當選立委，未來8個月能夠把過去的積弊一次解決？

民進黨今天由新聞部主任暨發言人張志豪、發言人黃彩玲召開記者會，黃彩玲指出，去年12月25日，林明溱表示，南投縣立委補選「他不會再參選」，即便最終未提名他的兒子林儒彬，他也會團結對外，守住南投這一席。然而，11天後，林明溱馬上背信「代子出征」卡位。

雖然林明溱否認代子出征，但她質疑林明溱推政見、兒子在一旁跟著合影、打卡，「請問到底是誰要選？」林明溱2天前在Facebook上寫到鹿谷鄉鳳凰谷鳥園，經營成本高、入園遊客不足、年年虧損，所以他認為，應該交由南投縣政府管理。黃彩玲反問林明溱，縣長當了8年，到現在才發現鳳凰谷鳥園連年虧損嗎？

張志豪則是痛批，林明溱過去不解決竹山鎮的垃圾問題，去年在地方座談會時嗆竹山垃圾自己處理；從2020年草屯垃圾山起火後，陸續又發生名間、南投垃圾山自燃火警，去年12月3日，南投市臨時垃圾堆置場也發生火燒垃圾山事件，種種事件，只突顯出林明溱的不作為。

他肯定過去擔任行政院中部辦公室執行長的蔡培慧，不僅快速協調水利署、環保署要解決火燒山問題，還爭取到3億經費，要把垃圾山搬走；2021年蔡培慧接到民眾的請託，希望能幫忙爭取南投學校設施修繕，蔡馬上處理也爭取到國教司9成的經費，林明溱縣府只要出大約20萬的配合款，但林卻不願意出。

張志豪表示，蔡培慧替南投爭取這麼多預算，中央在南投縣的前瞻建設補助近400億元，包含中興大學進駐中興新村10億元、穩定供水和防災親水318億元、鐵公路建設96億元，而林明溱過去在行政院長蘇貞昌任內，一次都沒有出席向中央爭取前瞻經費。林明溱過去當縣長8年任內無法解決的事情，要如何相信如果林明溱當選立委，能夠把過去的積弊一次解決？