八點檔女星陳子玄曾與《戲說台灣》演員陳建隆結婚，2017年生下兒子恩恩，不過兒子出生後沒多久經發現他罹患「喉頭軟化症」需緊急開刀治療，隨後又發現罹患癲癇，因此孩子較同齡孩子發展慢一年，但經過不斷的治療與復健，陳子玄在今（13）日開心表示「我的恩恩不是遲緩兒」。

陳子玄在臉書上發文提到，身邊許多同事好友都會詢問恩恩的狀況，她也非常感謝大家的關心「真的沒事、沒事喔，恩恩已經跟上同齡孩子的腳步囉，出生一個月的恩恩因為喉頭軟化症、舌頭後倒，在榮總做了手術治療，戴著呼吸器長達六個月，接著便診斷出癲癇（腦袋不正常放電），照著醫師指示開始服藥至快三歲大因恢復良好而停藥」。

接著，她表示，在此期間她都會陪同恩恩復健、上語言治療課及職能治療課，也透露兒子非常努力，恢復狀況也很好「加上去了幼稚園，接受了許多新的刺激，跟著同齡孩子一起成長，現在已經是一個聰明活潑鬼靈精怪的孩子了！」雖然一路走來艱辛，但有家人的幫助，現在兒子才會如此平安健康「也謝謝恩恩一直很努力喔，你最棒！你是我的驕傲」。

事實上，陳子玄在2019年離婚後就一直維持單身，根據《三立新聞網》報導，她曾坦言有人追求中，至於會不會再踏入婚姻，她表示不排斥，但目前沒有想，而爸爸則因不捨女兒再受傷，曾向她說過「不要再結婚了」。