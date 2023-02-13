日前基隆市發生公車司機拒載使用電動輪椅身障者事件，基隆市政府除於日前祭出懲處外，13日上午召開記者會，宣布公車司機服務身障者的獎勵制度，期許透過獎懲並舉，提供基隆市身障者更好的服務。

基隆市政府發言人林麗蟬指出，日前發生的公車拒載身障者事件，除影響基隆市公車形象，也造成身障者搭乘公車的疑慮。基隆市政府與基隆市公車處經過討論後，除祭出針對公車司機的懲處外，也規畫駕駛服務身障旅客的相關獎勵，建構身障者搭乘大眾運輸的友善環境。

公車處長陳新埤表示，經公車處統計，每年服務輪椅乘客大約1500趙次，基隆市公車處在參考台北市及新北市公車客運業者的實際做法後，決定自3月1日起，只要公車駕駛員落實規定，協助使用輪椅的身障旅客上下車，便將給予每趟、每人新台幣50元的獎金。

陳新埤指出，隨著新制度的實施，也希望民眾能夠協助公車處，除有服務不佳的地方，可以透過1999市民熱線表達意見外，若有服務態度優異，也請民眾能夠不吝給予讚許。

林麗嬋表示，基隆市政府重視身心障礙者搭乘大眾運輸的需求，也要求公車處的駕駛能有同理心照顧身障者，不要再發生拒載或歧視行為。也呼籲民眾在搭乘公車遇到有身障人士時，能夠更有耐心、同理性等候，一起建構更友善的交通環境。

基隆市長謝國樑也強調，拒載事件發生後，市府在進行檢討時發現，公車處駕駛在服務身障者時，相關作業流程與服務一般乘客截然不同，因此規畫給予駕駛一定程度的鼓勵。這項規定將試辦半年，視施行狀況隨時進行調整。