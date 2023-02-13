13日行政院長陳建仁南下高雄視察國家運動訓練中心，面對媒體詢問陸方代表團來台弔唁星雲法師遭拒，陸方指控民進黨刻意阻撓，是錯失改善兩岸氛圍的良好契機，陳建仁表示，大陸官員是因為未尊重及遵守我國的機制提出申請，才無法前來弔唁。而媒體追問目前大陸官方遭拒的38人詳細名單，陳建仁則無回應。

陳建仁說明，今天星雲法師圓寂讚頌典禮台灣已經准許所有在大陸、港澳的信眾及親屬都能來到台灣參加弔唁；至於大陸官員來台弔唁遭拒，是因為對方未尊重我國已建立好的機制提出申請，大陸弔唁團沒有提出機制向我國申請，所以才無法出席。

對於新任國台辦主任宋濤表示只要認同九二共識，兩岸就能恢復溝通、也歡迎綠營人士到大陸談談，媒體詢問這樣是否是對我國釋出善意？陳建仁則沒正面回應，僅表示，基本上在民主和平、對等的狀況下，台灣歡迎大陸官員來台灣了解民意及善意，雙方的交流若在此基礎上，我國是樂見的。

而傳出行政院會周四將拍板包括租金補貼2.0等政策，陳建仁證實，周四院會會就相關的住宅政策做最後的拍板，這裡面就包括了讓民眾都能夠租得起、住得起，而且也買得起的計畫；特別是在疫後經濟與社會韌性強化的努力上，我們希望讓弱勢民眾在居住的問題上得到比較妥善的照顧。詳細的內容，週四院會後會再跟大家宣布。