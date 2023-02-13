台南台鋼獵鷹13日宣布，邀請DJ Dennis丹尼斯擔任19日主場主題日限定主持人，Dennis超過20年的主持經驗，以誇張的「WOW」口頭禪令許多人印象深刻，籃球狂熱份子的他接下賽事主持棒，帶著滿滿能量感染球迷，期盼讓全場觀眾都擁有難忘的主場氛圍。

在廣播、主持界身經百戰，Dennis憑藉獨特的個人魅力和熱情，以及一份對工作的認真和執著，已在圈內佔有自己的一席之地，超過20年的主持經驗，並且熱愛籃球的他，除了眾多大型音樂頒獎典禮外，Dennis是NBA台灣指定主持人，經常在NBA球星海外球賽、籃球營及記者會上看見他主持的身影。

Dennis從小就愛運動瘋籃球，每天早上例行公事就是關注國內外籃壇，更開設論壇形式的體育類Podcast，「非常期待現場看到獵鷹『拉拉山』連線，這一季獵鷹氣勢強烈，也希望透過我的主持及現場熱情的球迷灌爆主場。」Dennis更說，走過多座城市的主持，最喜歡臺南的溫暖和能量，期待和球迷們一起激燒籃球魂。

台鋼獵鷹下半季首場主場賽事於2月19日開打，球團表示下半季7場主題周將針對不同主題，邀請不同風格的主持人，希望帶給球迷們全新的球賽饗宴，請觀眾們敬請期待。