大陸偵查用高空氣球飛入美國領土引發外交風波，雖然美方已經派戰機將其擊落，但後續效應仍未平息，美國商務部也針對6家大陸企業實施制裁，並指控這些組織與大陸偵查氣球有關，包括生產氣球和相關零組件。專家表示，氣球不見了，但美中關係仍相當難處理，不確定是否能重回正軌，且讓局勢升級的方式相當多，如果雙方願意重啟對話，才是一個好兆頭。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導，美國在氣球事件後展開反擊，針對大陸6家組織進行制裁，商務部副部長Alan Estevez強硬表示，大陸高空氣球侵犯美國主權，並威脅美國國安，而今天美國的行動將清楚證明，試圖危害美國安全和主權，將無法獲得美國技術。

報導提到，拜登政府已經要求大陸保證最近的氣球事件將是最後一次，無疑是重新安排國務卿布林肯訪華的條件，但不具名的專家認為，大陸不太可能做出此承諾，因為這會讓大陸在氣球事件上顯得態度反覆。

氣球事件餘波盪漾，美中關係再陷入緊張，華府智庫德國馬歇爾基金會大陸問題專家Bonnie Glaser警告，美國與大陸之間很難找到改善的途徑，不確定這種關係能否重回正軌，且讓局勢惡化的方式有很多種。

不過Bonnie Glaser也認為，如果雙方願意重啟對話，那確實是一個好兆頭，顯示他們還想嘗試和解。報導提到，全球對於美國政府如何處理與大陸之間的高度競爭關係，遠比氣球事件更感興趣也更為重要。