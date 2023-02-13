回顧上周2月6日國內盤價，國內廢鋼每公噸上漲200元，連三周上揚；鋼筋基價則平盤，止步二連升；型鋼產品每公噸上漲800元，終結連三周持平。

本周豐興盤價，廢鋼收購價在每公噸1.24萬元，鋼筋價格亦每公噸下跌為2.1萬元，型鋼基價則再度持平至每公噸2.76萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價；而受到交易清淡，雖然關東標價格上漲，惟日廢短期漲幅已高且美廢持平，故國際買方對日廢外售無追價動作，日本2H廢鋼本周持續持平為每公噸435美元，連三周平盤；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也轉為持平至每公噸420美元，因受到冬季效應美國國內廢鋼價格持穩、土耳其地震導致土國外購廢鋼停歇，國際買盤也無力推升美廢。澳洲鐵礦砂則從每公噸126.35美元續跌至125.75美元。美元回升，鐵礦砂呈現小跌。

豐興今年1月合併營收21.08億元，年減34.73%、月減35.29；自結稅前利益1.42億元，年減59.35%、月減47.70%；稅前淨利1.43億元，年減59.52%、月減58.86%。主要因春節工作天數減少，出貨受到影響。