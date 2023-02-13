10日時，印尼盾在亞洲匯市中表現最為亮眼，兌換美元匯價今年迄今已升約3%。目前在15,133.5至15,226.5游走的印尼盾，受到外資增持當地債券的推升，2023年底時，有機會挑戰14,200至14,250價位，預估升值幅度可達9%左右，並創2009年以來最大。

美系券商Jefferies認為，若以利差、大宗物資槓桿效應以及務實作風的央行態度來看，幾乎找不到印尼盾不會續升的理由。短期內，美元兌印尼盾的匯價波動幅度較大，應該是出脫美元的絕佳時機，特別是回到15,300價位。

根據彭博社彙整資料來看，若以美元、歐元以及日圓來當成資金成本的話，印尼盾今年在亞洲的利差回報率最好。新加坡Natwest Markets銀行表示，在印尼盾計價的債券受市場追捧下，利差交易應會持續下去。跟韓元、星幣以及泰銖等相比，印尼盾與美元之間關連性也較低。

外資在2022年大部分時間未在印尼債市出沒，但近年底時才重返，因此再買進的空間還很大。元月時，外資在離岸基金上面大買特買33億美元並創新高，但對印尼債市還是保持減持評等。根據統計，目前已發行流通在外的債券中，外資僅持有15%遠低於疫前水準。

印尼10年期公債殖利率是東南亞地區中數一數二高的，在價格漸漸趨緩下，此殖利率實際約為1.3%。釋出貨幣緊縮已經到此為止的印尼央行預估，當地通膨持續下降並在2023下半年重回2%到4%目標區。

在棕櫚油以及鎳礦等大宗物資出口暢旺之下，印尼貿易順差是亞洲前段班。雖然金額預計2023年會稍減，但印尼政府對今年385億美元盈餘預估，還是高於2021年的，故也助於支撐印尼盾匯價。