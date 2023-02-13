淇揚在《大嘻哈時代2》表現亮眼。（寬寬整合行銷提供）

街舞男團B.T.O.D成員淇揚，近期以「Youngboy Melody」名字參加節目《大嘻哈時代2》，連續幾集的好表現讓大家逐漸注意到這匹黑馬，而他在節目中所演唱的歌曲〈妳的名字〉完整版也在音樂平台StreetVoice上獲得熱門榜第一名，不只詞曲皆為自己創作，甚至一手包辦製作、錄音、混音等，讓許多人直呼太厲害。

淇揚在《大嘻哈時代2》表現亮眼。（寬寬整合行銷提供）

淇揚從街舞圈跨足嘻哈圈，對於這次〈妳的名字〉獲得好成績，他表示：「這首歌當時在創作的時候是處於低潮的時期，回頭聽覺得很感謝當時的自己，慢慢的也能了解身邊一直在幫忙的朋友，沒有這些人、這些事這首歌不會走到街聲第一名。」同時預告將推出更多作品：「雖然只是一小步，但也希望後續能推出更多我們的創作，代表我們的故事能感動更多的人，這些也一直都是我們加入B.T.O.D想做的事，把我們喜歡的事推廣出去。」

淇揚的亮眼表現不只收獲許多粉絲，也讓大家逐漸認識到他所屬的團體B.T.O.D，B.T.O.D為三人男團，隊長是《全明星運動會4》冠軍藍隊的子賢，另一位隊友張龍則為《超級偶像7》第四名，同時張龍也為OPEN！家族創作了年度主題曲〈我相信〉，也就是去年OPEN小將飛天事件時正在台上進行的演出，隨著影片的瘋狂擴散，也讓張龍的聲音被全台聽見。

對於淇揚的作品受到大眾肯定，張龍很替他開心：「我每一集大嘻哈都有看，真的覺得淇揚每一次都在穩定輸出，大家之後一定要繼續鎖定。」子賢更是用行動表達支持：「這幾天起床就是播〈妳的名字〉，睡覺前就是設定重複播放〈妳的名字〉，看到朋友就推薦。」同門師妹、金鐘最佳新人梁舒涵之前與B.T.O.D合作歌曲〈要不要約一下〉，也為淇揚的好成績感到開心：「一首動人的歌曲往往夾帶著很撩動人心的故事，希望我也可以在未來用音樂說我自己的故事，用音樂撫慰人心。」

B.T.O.D預計將在三月下旬開始舉辦showcase，首場地點選在高雄，曾為「高雄內門宋江陣」、「高雄旗津啤酒嘉年華」演唱主題曲並勤跑高雄活動的他們，也擔任了創造OPEN小將飛天話題的「2022 OPEN！大氣球遊行」遊行大使，在高雄打下了一定的基礎，因此將先在高雄試水溫，若反應不錯也會在其他縣市開唱，而大受好評的〈妳的名字〉也將拍攝MV。