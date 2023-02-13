台灣燈會倒數一周，台北市長蔣萬安昨天低調頭戴鴨舌帽，與妻子石舫亘一同逛台灣燈會。（蔣萬安提供／楊亞璇台北傳真）

台灣燈會倒數一周，明天則是情人節，台北市長蔣萬安昨低調頭戴鴨舌帽，與剛生完小孩的妻子石舫亘一同逛台灣燈會，蔣萬安也開心地與自己最愛的副燈「台北兔給樂」同框入鏡，還與太太甜蜜自拍。蔣萬安也呼籲民眾，盡量搭乘大眾運輸工具前往賞燈。

台灣燈會倒數1周，蔣萬安12日與夫人前往國父紀念館與松山文創園區欣賞燈會，除了實際感受現場氣氛外，也希望台灣燈會能夠順利進行，由於燈會人潮眾多，蔣萬安也提醒賞燈民眾，可盡量搭乘大眾運輸工具前往。

蔣萬安昨戴著鴨舌帽，與妻子搭捷運逛台灣燈會，留下甜蜜合影，蔣萬安也在副燈「台北兔給樂」前拍影片，儘管周邊圍繞的賞燈民眾，似乎沒人發現蔣萬安就在身邊。

蔣萬安今天視察松山國小時表示，昨天他自己實際去燈會走了一下，看了相關動線規畫、人潮及車流，的確有些細節可以做得更好，民眾也有反映給他們，燈會還有一周，都會就民眾反映的部分加速改善，希望能夠把這次燈會做好、更多的朋友來觀賞燈會。至於台灣燈會有達到預期效益，蔣萬安僅稱，盡可能把它做好，把台灣燈會辦到最好。