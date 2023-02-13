豐原警分局「護童專案」於寒假後，開學首日全面啟動。（警方提供）

豐原警分局「護童專案」於寒假後，開學首日全面啟動，為確保轄區學童上下學途中安全，除派遣警力前往學校維護學童上下課安全外，並加強巡邏及守望警力針對學校周圍可疑人事物加強查察，提高見警率，同心守護兒童讓家長安心、放心。

豐原分局轄區共計有15所國小，其中豐原南陽國小是台中市學區學生數最多的小學，在上下放學時段交通車流量極大，轄區豐東派出所長呂禹澄於13日開學首日，親率同仁前往學校周邊維護交通秩序，以確保學童安全。

各分駐（派出）所於每日上放學時段皆有規畫護童勤務，以1所學校至少1名警力認養為原則，在學校最複雜的出入口及校園周邊較危險路段為執行點加上學校志工、愛心媽媽及導護老師等共同維護學童安全，共同打造一個兒童健康平安成長的上學環境。

豐原分局長劉其賢表示，警方除針對孩童上下學護童勤務外，也加強巡察校園治安熱點區域，加強並防止治安事故發生。另防疫期間籲請學校及家長做好學童健康管理防護措施，守護你我健康。

警方強調，若學校有需要可以請警方進行交通「行人安全走、行車慢看停」安全宣導，灌輸學童預防犯罪及防止被害之正確觀念，營造一個安全、安心學習環境及上下學安全走廊，讓家長安心放心並看到警方用心。