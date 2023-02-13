蔡英文總統（中）今（13）日視察中鋼公司再生水系統、節水暨水源多元化策略。（柯宗緯攝）

蔡英文總統（右）今（13）日視察中鋼公司再生水系統、節水暨水源多元化策略。（柯宗緯攝）

蔡英文總統（右）今（13）日視察中鋼公司再生水系統、節水暨水源多元化策略。（柯宗緯攝）

總統蔡英文今（13）日視察中鋼公司再生水系統、節水暨水源多元化策略，中鋼指出，中鋼持續超前部署推動水源多元化，未來再生水比例提高至57％，並導入海淡水，降低缺水風險，並節約珍貴自來水資源保留民生用途。

蔡英文今早在高雄市長陳其邁、經濟部長王美花、中鋼董座翁朝棟等人陪同下前往中鋼視察，會中聽取高市府水利局及中鋼簡報，蔡英文及陳其邁並未致詞及對外發言。

中鋼總經理王錫欽指出，中鋼用水主要用途為冷卻設備、冷卻鋼品、除鏽；每日循環用水量750萬噸。針對水源多元化方面，目前每日補水量，自來水占6.35萬噸（51％），都汙再生水占6.05萬噸（49％），再生水來源包括鳳山水資源中心及臨海水資源中心，而未來目標是降低自來水比例到33％，海淡10％，再生水為57％。

其中，低成本海水淡化整合製程開發進度，王錫欽表示，目前海淡成本1度約35元，正與工研院合作開發關鍵技術，希望降低成本到25元以下，但中鋼規畫1年約1.3萬噸淡海水，不具有經濟規模，必須再整合周邊廠商需求，提高用水量，因此尚未有明確時間表。

王錫欽也向蔡英文介紹，中鋼儲水池水面型太陽光電系統，其中北站大水池蓄水量6.5萬噸，上頭設置水面型太陽光電，有兩項特點，包括水對魚模組有冷卻作用，發電效力會比屋頂型太陽光電提高3～5％，同時可減少太陽光照射到蓄水池的蒸發量。

有關高雄再生水廠，水利局長蔡長展說明，高雄現有兩座再生水廠，鳳山再生水廠為中鋼公司專用，提供中鋼跟中鋼鋁業，每日使用量約4.5萬噸。臨海再生水廠則供應給臨海工業區，包括中鋼、中油、中石化、李長榮，每日總用水量為7.8萬噸，其中最大的用水戶是中鋼，約6萬至6.5萬噸。

針對高雄水情，蔡長展指出，目前高雄水情是綠燈，今天高屏溪流量大概為8.5CMS（每秒立方公尺），提醒所有市民節約用水，市政府也會跟中央合作，積極調度相關水源。

蔡長展表示，高市府因應後續抗旱準備，已在高屏溪沿線抽取地下水井11口，到今天已有1.8萬噸的水井已經出水，預計在2月底4.7萬噸也會完成出水，4月也將再與中央配合，計畫在九曲堂增加新的鑿井，所有整備水量，會以最嚴苛的狀況及需求去供應，「原則上，不希望高雄達到停水的標準」。