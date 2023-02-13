公告指出，投資者分別為Mobileye Global Inc.創始人Amnon Shashua、甯德時代、越秀產業基金、通商基金、信安智造基金。極氪方面表示，本次A輪融資完成後，極氪的估值約為130億美元。

交割後，吉利控股所持極氪的股權將為約54.73％及約51.33％。極氪將仍為吉利間接非全資附屬公司。

公告稱，通過引入各自行業內廣受認可的市場領先投資者，購股事項將提升極氪的市場形象，進而推動極氪的未來前景。此外，投資者的投資為極氪籌集資金提供機會，同時拓寬其投資者基礎，以擴大及發展其在快速發展的電動汽車行業中的業務。

極氪方面表示，此次募得的資金將主要用於極氪產品及技術研發、全球化業務發展和用戶體驗提升。五家生態夥伴在各自領域擁有豐富的產業資源，尤其在智慧駕駛、動力電池、創新材料、高端設備製造等方面具有核心競爭力。

極氪是吉利旗下的新能源汽車品牌，2021年3月，極氪汽車由吉利汽車、吉利控股集團共同投資成立。2021年8月，極氪完成了由英特爾資本、寧德時代、嗶哩嗶哩、鴻商集團和博裕投資共計5億美元的Pre－A輪融資。2022年10月，吉利首次披露了極氪的分拆上市計畫，兩個月後的12月13日，吉利汽車在港交所發佈公告稱，極氪汽車於紐約時間12月7日按保密基準向美國證交會遞交可能進行首次公開發售的註冊聲明草案。

銷量快報顯示，2023年1月，極氪汽車共交付3116輛，截至2023年1月31日，極氪品牌累計交付量已突破8萬輛。同時，極氪正在加速全球化步伐，今年將率先落地歐洲戰略。據吉利控股集團預期，到2025年，極氪銷量要達到65萬輛，在高端電動汽車市場占有率居全球前三。