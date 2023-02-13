進一步觀察六都中，淨遷出最多的區域，台北市房價最高的大安區淨遷出6,146人，居台北之冠；新北也是房價一哥板橋區減少最多，淨遷出3,784人，而桃園市的大園區，淨遷出達6,252人，不僅是桃園第一，也是六都淨遷出最多的行政區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，六都社會遷徙人口流失最多的區域，大多是區域中發展成熟的區域，一則因為人口密度高，且房價高，加上屋齡高，因此讓尋求宜居生活的年輕人，產生了向外移居的念頭，尤其台北市，12個行政區都是遷出人口大於遷入人口，顯示在台北購屋或居住的壓力指數頗高。

桃園因為和雙北在同一生活圈，且建設利多豐沛，就業機會也多，所以近年吸引大量輕移民人口，其中以龜山的淨遷入人口最多，不過大園區卻意外成了淨遷出人數最可觀的區域。

台灣房屋A7長庚直營店林士涵表示，桃園航空城土地徵收計畫案已進入實質動工階段，因此去年有許多居民陸續搬遷，使大園人口明顯下滑；而龜山因交通便利，除了有國道，還有機捷和公車轉運站，縮短通勤時間，且週邊工業區、科學園區和長庚醫院和體育大學，就業就學人口多，居住需求旺，加上龜山有房價親民的A7重劃區，吸收了不少雙北南移的自住客。