朝中社（KCNA）表示，根據新形勢的需要，「朝鮮人民軍的許多軍種和兵種已經擴大和重組，並賦予他們主要的作戰任務」，改變了整體部隊的戰略和戰術任務。但報導沒有具體說明軍事單位以何種方式擴大。

朝中社還在一份英文聲明中說，朝鮮重新設計了軍隊的顏色，「在閱兵式上充分展示了他們的尊嚴和榮譽」，以慶祝朝鮮人民軍周年紀念日。報導也稱，早前國家承諾擴大和加強軍事演習，並「完善」其戰備態勢，以應對首爾和華盛頓涉及戰略資產的聯合軍事演習。

在6日召開的勞動黨中央軍事委員會擴大會議上，首亮相的「導彈總局」旗幟也出現在閱兵式上。其間從未在閱兵式亮相的最精銳特種部隊「11軍團」（又名「暴風軍團」）的旗幟，被排列在國務委員會委員長金正恩的一側。

另外，閱兵照片顯示，其中一種軍裝顏色帶有「Hwasong-17 ICBM」的圖片和數字「2022.11」。 外界猜測，朝鮮可能在去年11月就成立了一個負責洲際彈道導彈行動的部門。

朝中社最後也在報導提到，閱兵式的特色縱隊包括「191指揮情報旅在內的專業服務人員」。 觀察人士表示，該部門似乎負責朝鮮的通信和情報。