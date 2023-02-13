新竹市衛生局長陳厚全表示，市府初步規畫補助卵子保存5年期，每人補助2萬餘元，每年總經費約需6000萬元。（陳育賢攝）

選前喊出「你傳宗、我接待」、「增產到新竹」等口號的新竹市長高虹安，其中「凍卵補助」是最重要福利政策之一，高虹安13日表示，凍卵補助已確認經費金額，若市議會通過，最快可望在母親節推出，每年將有1000位婦女受惠，每人可獲2萬餘元補助，將是全國首創的生育福利。

高虹安表示，新竹市有包括科技業等許多上班族女性，很多時候她們是無法隨心所欲的在時辰上作生育的人生規畫，或是順其自然的去孕育下一代，她在選舉期間即聽取非常多凍卵這方面的期待與心聲，因此當時她就提出了「凍卵補助」政策。

目前市府規畫今年1月1日前設籍於新竹市25至40歲的女性，就可在前期包括檢測卵巢功能與生育力的AMH檢測等健康檢查，到凍卵的療程，與後續的存放與管理，這3項主要補助的費用，市府都已研議討論過，目前已在籌畫相關預算與政策執行的期程。

高虹安說，這項政策的相關經費編列，也已與市議會國民黨團總召陳慶齡報告過，也與副議長余邦彥溝通，都獲得相當的支持，接下來如果規畫順利，預計希望趕上在母親節的時候可以正式推出新竹市的凍卵政策，加惠竹市的女性朋友，讓大家在生育力方面可以再多多提升，而且幫大家把健康的卵子好好保存下來，相信對於女性未來的人生規畫也是非常好的事情。

衛生局長陳厚全則表示，竹市推出全國首創的凍卵政策主要分為兩項，第1是幫助孕期的婦女作卵巢健檢，預估每年約有2000位女性有需求，檢查完之後，如果是正常者就可進入凍卵的療程與保存。

市府預計每年補助1000位婦女接受凍卵療程，其中包括凍前檢查每位1000元，凍卵療程則補助2萬元，另還包括續的保存與維護費用每年1000元。

目前坊間包括檢查、凍卵及保存維護費用約5至6萬，再以卵子保存期限約為10年，市府初步規畫補助保存5年期，每人補助2萬餘元，每年總經費約需6000萬元，未來每年依人數增加，費用會每年增加，市府希望帶起頭作用，未來經費不足部分，也歡迎企業、科技廠能夠將凍卵療程列為女性員工福利。