新北市長侯友宜被視為角逐2024總統大選的熱門人選，但侯友宜如何出場成為最大難題。對於是否比照當時補選立委的王鴻薇，讓侯友宜納入民調？台北市長蔣萬安低調表示，黨中央一定會有相關安排。

蔣萬安今天前往松山國小視察開學日，媒體詢問蔣萬安，是否比照王鴻薇模式，將侯友宜納進民調？蔣萬安表示，關於2024，黨中央一定會有相關機制，目前大家全力關注3月4日南投補選，之後黨中央一定會有相關安排。

至於是否贊成3成黨員投票，蔣萬安僅稱，黨中央會有規畫跟安排。