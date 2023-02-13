宜蘭縣羅東鎮公正派出所11日上午11時許，一對日本籍情侶上門求助，因手邊沒有台幣可使用，詢問哪裡可以兌換。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

日籍旅客大讚，台灣警察真的很棒！（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣羅東鎮公正派出所11日上午11時許，一對日本籍情侶上門求助，因手邊沒有台幣可使用，詢問哪裡可以兌換，適逢周末銀行未營業，值班的派出所警員沈柏豪上網搜尋，也要到台北才有地方可兌換，遂請示主管後，暖心的用自己的台幣鈔票跟日本人兌換日幣，讓他們解燃眉之急，開心繼續旅程度過周末。

據了解，1對約30歲的日本籍情侶到台灣旅遊，遊程預計到2月20日結束，首幾日先至宜蘭遊玩，11日周六發現手邊沒有台幣現鈔，信用卡海外未開通無法使用，又適逢假日銀行都休息，只好到派出所求助，所幸男性日本人中文流利，與警員溝通不成問題。

沈柏豪說，有先上網幫他們搜尋一下，但也要至台北才能兌換日幣，想說疫情趨緩、國門開放，也是有機會到日本旅遊，加上他們想要兌換的金額不大，請示過主管後，查詢即時匯率，用了自己的5000元台幣跟他們兌換2萬多餘元的日幣，能先安心旅遊、度過周末。

日本人開心表示，日本警察沒有辦法像台灣警察一樣，能主動即時協助遊客，每一件事情都需要層層長官許可，覺得台灣警察真的很棒，想都沒想到身在異鄉能受到這樣的幫助；他說台灣真的充滿人情味，還分享晚上會住在礁溪鄉的溫泉民宿，與警員聊到欲罷不能。

沈柏豪表示，時常遇到類似的外籍旅客需要協助，前陣子也發生日籍旅客手機弄丟在計程車裡，經同仁調閱監視器後，請該司機送還至派出所。此次恰巧日本人中文流利，可雙向溝通，聊天之餘還不忘分享「宜蘭勁好行」公車，推薦他們可去宜蘭傳統藝術中心等地方旅遊。