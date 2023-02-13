據《經濟參考報》引述大陸國務院國資委表示，近日印發《關於做好2023年中央企業投資管理進一步擴大有效投資有關事項的通知》，明確2023年投資工作重點，從具體佈局領域來看，「戰略引領」、「強鏈補鏈」、「創新發展」成為關鍵字，一方面要突出擴大有效投資、加快項目開工建設，同時聚焦國家重大項目、基礎設施建設、產業鏈強鏈補鏈等重點領域，優化投資佈局，形成「科技—產業—金融」良性循環。

據了解，大陸國資委正在研究形成支持企業擴大有效投資的一系列政策「組合拳」，進一步激發企業投資意願和主動性。同時組織企業科學編制投資計畫，逐戶確定投資規模，加強投資情況監測分析，推動重點企業和重點專案投資進度按照時間節點有序推進，以真金白銀投資增長拉動經濟增長。

從具體的佈局領域來看，「戰略引領」、「強鏈補鏈」、「創新發展」成為關鍵字。依照該《通知》部署，要加大民生重點領域補短板力道，積極參與交通、能源、水利、農業、資訊等基礎設施，完善物流基礎設施網路，加大醫藥保障、應急產業等領域投入。

另值得注意的是，大陸國資委也明確要求央企要穩妥處理好「促」和「穩」的關係，加強重點領域風險管控，防範在擴大投資中片面追求短期效果，守牢不發生重大風險的底線。