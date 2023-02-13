日前七堵工建路瓦斯外洩起火事件，基隆市長謝國樑13日表示，欣隆天然氣公司於事故發生時反應慢半拍且缺乏緊急應變措施，將依《天然氣事業法》第16條及第60條規定，重罰欣隆公司新台幣35萬元。

謝國樑認為，天然氣為中央特許事業，尤其涉及民生與重大公共安全，當年2014高雄氣爆事件殷鑒不遠，業者更應以最高規格標準進行營運。然而經過市府調查確認，欣隆公司於12日17時事故發生當下接獲通知，卻遲至21時才發現，該洩漏管線雖屬於民國68年的舊管線，目前卻仍通氣使用，在加大關閉之規模後，才徹底解決起火問題，不至於讓災害擴大。然而欣隆公司態度消極且未能積極嘗試各種防護民眾安全之措施，讓數百位市民及警消人員置身險境，因此予以重罰。

謝國樑說明，開罰依據為《天然氣事業法》第 16 條「輸儲設備有引起災害之虞時，天然氣事業應即採取必要之處置或改善措施。」、「輸儲設備附近發生火災或其他非常災害時，天然氣事業應立即指派技術人員攜帶顯明標誌施行防護；必要時，並得停止一部或全部供氣，或拆除有危險之虞之輸儲設備。」等規定。若有違反，依同法第60條規定，可處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並通知限期改善。

公務處處長陳耀川表示，業者相關的老舊管線圖資必須全面數位化更新建置，同時需要增設緊急聯絡人與相關緊急應變SOP流程，以避免相關事故再度發生。謝國樑也強調，未來無論是管線、水電能源等施工開挖部分，都應予以提早一週前公布，不可以臨時通知，影響民眾權益。