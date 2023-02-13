支援土耳其震災救援行動告一段落，但台灣愛心不中斷，由財團法人賑災基金會、佛教慈濟基金會等多個慈善團體發起的捐贈物資行動，也在今天上午10點半由專機送往土耳其，後續也由同班專機載送搜救隊返台。

日前土、敘強震，台灣第一時間派遣2梯次搜救隊前往支援搜救，昨日搜救任務告一段落，搜救隊撤離災區搭機返回伊斯坦堡，預計15日返抵台灣。此外，台灣也在今天由長榮專機運送賑災物資前往土耳其，後續再由專機載送搜救隊返回台灣。

土耳其震災搜救物資專機