在新出爐的報告中表示，矽力*-KY(6415)1月營收月下滑31%，預估第一季營收將讓市場失望，重申「減碼」評等，目標價維持下看325元。

美系外資表示，有鑑於經銷商的存貨現階段依舊過高，矽力*-KY的1月營收下滑至10.3億元，月減少31%、年減少46%。

美系外資指出，大中華地區的PMIC(電源管理IC)相關廠商面臨比全球同業更弱的趨勢，故預估矽力*-KY的第一季營收將季下滑約15%，其他大中華區PMIC廠商也有類似的負面展望，聯發科(2454)旗下立錡第一季營收預估將季下滑7~14%；力智第一季營收預估將季下滑10~20%。

美系外資最後談到，預估大中華地區的PMIC公司在2023年將面臨更大壓力，並努力在工業、伺服器、商品等領域擴大市場份額，為全球PMIC領導者TI(德州儀器)也在這些市場擴大產能，使得大中華地區的PMIC公司面臨壓力，有鑑於上述狀況，重申矽力*-KY及力智「減碼」評等，並給予矽力*-KY目標價325元。