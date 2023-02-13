艾美特工業區舊廠土地位於廣東省深圳市寶安區石岩街道內，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2019年如期動土開工，2021年完竣驗收，驗收後TCL遷移補償金約新台幣7.12億元在2022年1月財報認列，建築物面積52,698.73平方米，建成後分配到36,000平方米。

今天與中際聯公司正式簽屬租賃合約，對外出租商業用地、辦公樓、廠房及高級公寓等，全部合計超過3萬平方米，剩下未出租部分則保留總部自用。本次與中際聯的租約，辦公樓及廠辦皆為10年，高級公寓11年，免租期過後按月收取租金並認列財報，租金按合約約定有調升條款，未來有調升空間，粗估每年租金收入超過人民幣1250萬元。

董事長史瑞斌表示，艾美特將可利用這部分資金強化公司現金流和加強研發的投入，最終艾美特重視的還是本業的不斷求新與進步。

艾美特預估今年大陸市場在疫情後消費可望回穩，雖經濟成長趨緩，但原物料價格除銅材料以外皆趨於穩定，對於今年整體業績持樂觀態度，公司並持續進行產品優化且合理提價來提升毛利，今年營運可望優於去年。