新竹縣長楊文科與新竹市長高虹安，在聯電榮譽副董事長章牽線下，選前達成跨縣市合作共識，選後也建立合作平台，3人接受IC之音專訪，13日針對新竹縣市迫切需要解決的垃圾等議題做討論。

楊文科表示，垃圾處理迫切需要縣市達成共識解決，早年根據環保署規定，新竹縣市是共用一個焚化爐處理垃圾，竹縣每日產生約250噸家戶垃圾，苗栗縣代燒100噸，新竹市原代燒150噸，後來降到120噸。

楊文科指當焚化爐歲修時，垃圾不能進場，只能堆積在垃圾場外，去年新竹縣社區大樓、民間廢棄物清除處理業者接獲竹市通知，今年元月開始不處理外縣市家戶垃圾，讓竹縣措不及防，鄉親叫苦連天。

楊文科盼新竹市將待燒量恢復成150噸，如果焚化爐量能充足，代燒量提升至200至250噸，將在近日召開新竹縣市合作平台會議時提出實際方案，期雙方簽訂合作備忘錄（MOU），解決新竹縣長久垃圾問題。

高虹安表示，新竹縣市不管是合併或合作，有很多民生議題是需要解決的，在前市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，其中提出環保問題就是在合併後能解決的項目。

「如果縣市不合併，這些問題就不能解決？」高虹安指縣市合併涉及地方制度法修法、國土計畫法、統籌分配款等問題，修法都需要長久時間，因此她認為，縣市可以從合作先開始。

高虹安指她在選前與楊縣長交流，雙方就需求攤開來說，也許某些問題對於新竹市是舉手之勞，而相對的，竹市也會需要竹縣來協助的地方，如竹市協助竹縣垃圾處理，而竹市拜託竹縣協助底渣的去化等，達成縣市雙贏。

主持人詢問宣明智在選前牽起楊文科與高虹安會面的原因。宣明智說，新竹縣市為一體，園區更是涵蓋縣市，不管是企業、政府，最重要的就是領導人，領導人選對了剩下的事就比較容易處理。

宣明智強調，他支持優秀的領導人，楊文科與高虹安都是從科技界斜槓到政治界的人，選前就達成合作共識，將來一定更好溝通和合作。

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