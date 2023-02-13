因應國際反避稅潮流，台灣CFC「受控外國企業制度」今年已正式上路。會計師提醒，台商應了解台灣CFC定義的境外公司，並就自身是否符合豁免條款、以及財務簽證做相關準備，同時因兩岸規範不同，在大陸經營的台商也需注意其境外公司是否還受到大陸CFC法令規範，並依此做好相關稅務治理。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，大陸早在2009年就已經導入CFC制度，過去追查的案例以陸資為主，且法令規範較寬泛，但隨著部分外資也陸續以大陸為據點對外投資，讓大陸稅務機關也開始探討將CFC的風險點納入金稅四期的查核指標。

徐丞毅提醒，大陸擁有較台灣更加全面完善的稅收情報網絡，且近年因免稅天堂經濟實質法的推動與國際反避稅潮流，讓大陸稅務機關更容易掌握個人或企業的對外投資資訊。他建議台商應盡快盤點境外公司是否落入CFC，針對其影響也該及早做好準備，並做好相關稅務遵循。

比較兩岸的CFC制度，徐丞毅表示，大陸對非低稅率國家（地區）採用正面表列，因此被要求須納入申報的境外公司範圍較廣，但所幸其豁免條件比較寬鬆，只要該等境外公司主要為積極經營所得，或年度利潤低於500萬元人民幣就能豁免。

但徐丞毅也提醒，根據大陸稅務法規，一旦台商因戶籍或居住天數關係被認定為大陸居住個人，而控制低稅負國家的公司，因無合理經營需要不做利潤分配，CFC當期所得將被視同股息分配繳納20％的個人所得稅。

他表示，台商過去習慣透過境外公司投資理財，獲取利息或資本收益，又或以境外公司處分海外股權，如今消極所得其實很容易被大陸稅務機關掌握。