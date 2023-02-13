大陸日前宣布，不再承認通過線上課程獲得的海外文憑，間接鼓勵和迫使中國的留學生到海外留學。澳洲高校業界人士預計，將有超過4萬名中國學生返回澳洲上課，他們可能面臨租房危機。

澳洲廣播公司（ABC）報導，儘管中國後來宣布將允許一些學生申請豁免，但澳洲各大學仍預計，大多數受影響的學生將比預期更早返回校園上課。這給本來就缺乏出租房源的幾個首府城市，帶來更為嚴重的租房危機。

雪梨房地產經紀人艾莉森（Alison Chang）說，在中國頒布新規後，國際學生的租房需求猛增，「很多人在租房開放看房之前就申請。」她說，「（學生）在尋找仲介代表他們看房，因為他們還沒有實際來到澳洲」，而且學生們不只是在看大學附近的區域，也正在向外擴展。

艾莉森說，她掛出在市區的公寓兩天內，就收到了50多個詢問，甚至有人提出要預付6個月的租金來爭取租到公寓。

澳洲房地產諮詢公司CoreLogic的數據顯示，澳洲1月份的租房空置率降至1.3％，而去年同期則為2％。不僅如此，去年澳洲全國租金飆升10.2％，達到每週555澳元，創下歷史新高。

雪梨科技大學（UTS）學生會的喬伊（Joy Xu）說，一些在中國的學生花費數百澳元在中國社媒上打廣告，詢問有沒有人提供看房服務，例如對房屋進行拍照和錄影。

喬伊說，這出現一個新興的地下產業，這些人不像房地產經紀人具備專業，她擔心一些留學生可能會被騙，損失錢財。她指出，國際學生缺乏澳洲本地的支持網絡，也缺乏對法律權利和租賃權利的常識。

澳洲大學聯盟（Universities Australia）表示，他們正在與澳洲聯邦政府合作，以幫助海外留學生安全返回澳洲。