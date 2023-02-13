國民黨台北市前議員羅智強宣布參選台北市大安區立委，掀起政壇熱議，許多藍營支持者卻表示反對，引發自家人內戰。面對自己被點名出戰艱困選區，羅表示，如果因自己在大安區太強就不選，這樣反而對不起他在大安區的支持者。有網友則認為，羅號稱「戰神」卻恐還不如民進黨的賴品妤；賴2020年以28歲之齡出征被綠營視為「艱困選區」的新北市第十二選舉區（汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區），卻勇敢應戰並一舉得勝，與羅呈極大反差。

針對鍾沛君提議，這次讓她參選大安區、羅智強出征艱困選區，若成功她將每周抽一天當羅志工；若失敗她承諾只當一屆，下次就換她挑戰羅壯志未酬的艱困選區。羅11日在政論節目《大新聞大爆卦》回應，如果因自己在大安區太強就不選，跑去其他艱難選區，這樣對他在大安區的支持者公平嗎？還是說，「今天跟我說繼續當志工、繼續當失業人士，去一個選區輸了也沒關係，繼續流浪4年，如果大家覺得這是對羅智強最好的安排，我也是尊重。」

朱凱翔日前則在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，他接到羅智強的電話，非常感謝羅再次說明他決定的心路歷程，而他以示尊重的方式，就是直白，不虛應地回應：「我不支持。」朱強調，他曾經非常支持羅開疆拓土，不惜辭去議員職務出戰桃園，喊出「桃園是我的家」，所以他無法接受羅現在又說「大安才是我的家」。至於支持的人他沒意見，「我也不跟各位裝模作樣，我不支持。」

羅智強對於出征艱困選區的反應引熱議，不少網友則拿他與賴品妤類比：「羅智強還比不上賴品妤」、「想不到凸顯賴品妤好的人，竟然是羅智強」、「這種表現連賴品妤都比不上」、「汐金萬選區對綠營也是艱困選區，賴品妤當年二話不說就戰了」、「賴品妤就強在這股『初生之犢不畏虎』的氣勢，反觀戰神？」