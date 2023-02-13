侯友宜視察板橋中山國小校舍改建工程。（王揚傑攝）

新北市板橋區中山國小1958年創校，早期校舍屋齡已超過50年使用年限，2017年起以「先建後拆、再建再拆」方式分期執行校舍改建工程，新北市長侯友宜今（13）日在開學首日，特別前往視察第二期新校舍完成師生使用情形。侯友宜表示，50年的老舊學校煥然一新，讓孩子們有一個安全舒適的好地方學習，他也不忘提醒學童，到校上課仍要注意防疫，落實3級防護和健康5原則。

侯友宜關心開學首日上課情形。（王揚傑攝）

侯友宜關心開學首日上課情形。（王揚傑攝）

侯友宜指出，中山國小位於浮洲合宜住宅旁，為配合當地人口大幅遷入增加的需求，市府利用拆除原校舍空間接續第一期工程，增建普通班、自立廚房、圖書館，讓學童們在優質的教學環境中受教，擁有安全、進步、美學的校園生活，也期待板橋地區多項公共工程可以如期完成，全面提升大浮洲地區居住品質。

新工處說明，未來舊校舍拆除後，騰出空間將興建操場及景觀工程，中山國小改建工程是板橋大觀藝術園區中最重要的一環，整體校舍改建以美學導向的藝術校園為主，建築中融入展演空間、綠建築、藝文活動草坡、藝術框架的樓梯間等，讓校園建築充滿藝文特色。

教育局表示，中山國小透過校舍整建工程，讓擁有良好且悠久歷史的學校，可以成為擁有嶄新校舍的國民小學，未來預估將可容納2000名學生，培育更多優秀人才，提供更優質的教學服務。