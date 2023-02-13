國立中央大學為籌設八德校區，規畫設置中大醫院，取得八德擴大都市計畫區2公頃土地，但閒置超過10年，多次遭審計處檢討，近期傳出衛福部醫審會審查結果為「不予同意」。衛生局說明，遭中央否決的原因在於，中大醫院屬於桃園次醫療區，而桃園次醫療區已有部立桃園醫院與林口長庚醫院，床位設置接近上限才遭駁回，將持續向衛福部爭取。

中央大學規畫將要在綠線捷運G01站附近設置中大醫院（智慧健康創新園區），規畫39個科別，申請一般急性病床449床、急性精神病床30床及特殊病床242床，2020年8月獲教育部原則同意，去年7月14日函送衛生局修正醫院設立計畫書，衛生局於去年7月28日送衛福部審查，預計2027年底營運，不過衛福部醫審會上周審查後，結果竟是不同意建置。

衛生局說明，桃園市分為桃園次醫療區與中壢次醫療區，桃園次醫療區包括大園、蘆竹、桃園、龜山、八德、大溪、復興等行政區，這範圍裡已有部立桃園醫院與林口長庚醫院，床位設置接近上限，衛福部認定該次醫療區因接近每萬人口50床的限制增設規定，因此予以駁回。

衛生局表示，八德區、大溪區往返部立桃園醫院、林口長庚醫院路途遙遠，的確有需要大型醫院的需求，而八德區目前正在建置捷運網絡，未來更可作為大溪區、復興區的偏鄉醫療中繼站，為此將向衛福部持續爭取，舉例來說，有些縣市畫分為3個次醫療區，也可以朝這方向跟中央建議、協商。

市議員朱珍瑤指出，建議中大醫院卡關已久，在地市民怨聲連連，中大醫院本身就沒有醫學院還要附設醫院，內部問題眾多，她認為狀況相當不樂觀。八德地區急需要1所醫院，希望市府也一併關切長榮醫院的建置狀況，地區醫院建置標準較低、期程也較快，去年10月29日已動土，不過醫院希望能多增加幾層樓，因此有送件補資料，盼市府在關切中大醫院時也一併督促長榮醫院，讓市民能趕緊享有完備的醫療環境。